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Жители трех районов Днепропетровска находятся без водоснабжения уже пять суток
Жители трех районов Днепропетровска находятся без водоснабжения уже пять суток - 27.11.2026, ПРАЙМ
Жители трех районов Днепропетровска находятся без водоснабжения уже пять суток
Жители трех районов Днепропетровска на Украине находятся без водоснабжения уже пять суток на фоне затяжного блэкаута, сообщает украинское издание "Страна.ua". | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T15:30+0300
2026-11-27T15:30+0300
2026-11-27T15:30+0300
общество
днепропетровск
украина
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Жители трех районов Днепропетровска на Украине находятся без водоснабжения уже пять суток на фоне затяжного блэкаута, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В трех районах Днепропетровска уже пять суток нет водоснабжения, жители заявляют о гуманитарном кризисе. В городе затяжной блэкаут", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Во вторник украинские СМИ сообщили о блэкауте в Днепропетровске. По их данным, электроснабжение пропало во многих районах города. На фоне отсутствия света жители в знак протеста перекрыли улицы.
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общество , днепропетровск, украина
Общество , Днепропетровск, УКРАИНА
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Жители трех районов Днепропетровска на Украине находятся без водоснабжения уже пять суток на фоне затяжного блэкаута, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В трех районах Днепропетровска уже пять суток нет водоснабжения, жители заявляют о гуманитарном кризисе. В городе затяжной блэкаут", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Во вторник украинские СМИ сообщили о блэкауте в Днепропетровске. По их данным, электроснабжение пропало во многих районах города. На фоне отсутствия света жители в знак протеста перекрыли улицы.