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Золото дорожает на 2,4%
Золото дорожает на 2,4% - 27.11.2026, ПРАЙМ
Золото дорожает на 2,4%
Биржевая стоимость золота в пятницу растет на 2,4%, по итогам недели драгметалл может показать восстановление после сильнейшего с августа 2025 года падения,... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T19:43+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в пятницу растет на 2,4%, по итогам недели драгметалл может показать восстановление после сильнейшего с августа 2025 года падения, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 19.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 83,75 доллара, или на 2,37% - до 3619,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 7,26% - до 42,965 долларов за унцию. С понедельника стоимость золота выросла на 3,2%. Серебро за неделю подорожало на 5,3%. Биржевая цена на золото в среду впервые с августа прошлого года опустилась ниже 3450 долларов за тройскую унцию. "После нескольких дней снижения покупатели вернулись на рынок. Акции технологических компаний и компаний в сфере ИИ, похоже, стабилизировались после недавней распродажи, что позитивно для золота, поскольку рыночный обвал заставил некоторых инвесторов ликвидировать позиции в драгметаллах, чтобы получить наличные и покрыть убытки по другим позициям", - сказал агентству Рейтер внешний аналитик Swissquote Карло Альберто Де Каза. На этой неделе трейдеры оценивали экономическую статистику США. Так, экономика США в третьем квартале, согласно второй, промежуточной, оценке, выросла на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала увеличение американской экономики лишь на 3,4% в пересчете на год.
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рынок, торги, сша, comex
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота в пятницу растет на 2,4%, по итогам недели драгметалл может показать восстановление после сильнейшего с августа 2025 года падения, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 19.22 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 83,75 доллара, или на 2,37% - до 3619,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 7,26% - до 42,965 долларов за унцию.
С понедельника стоимость золота выросла на 3,2%. Серебро за неделю подорожало на 5,3%.
Биржевая цена на золото в среду впервые с августа прошлого года опустилась ниже 3450 долларов за тройскую унцию.
"После нескольких дней снижения покупатели вернулись на рынок. Акции технологических компаний и компаний в сфере ИИ, похоже, стабилизировались после недавней распродажи, что позитивно для золота, поскольку рыночный обвал заставил некоторых инвесторов ликвидировать позиции в драгметаллах, чтобы получить наличные и покрыть убытки по другим позициям", - сказал агентству Рейтер внешний аналитик Swissquote Карло Альберто Де Каза.
На этой неделе трейдеры оценивали экономическую статистику США. Так, экономика США в третьем квартале, согласно второй, промежуточной, оценке, выросла на 4,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Первая оценка предполагала увеличение американской экономики лишь на 3,4% в пересчете на год.