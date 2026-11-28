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Эксперт предупредила о скрытых манипуляциях ИИ при онлайн-покупках

Эксперт предупредила о скрытых манипуляциях ИИ при онлайн-покупках - 28.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт предупредила о скрытых манипуляциях ИИ при онлайн-покупках

Искусственный интеллект все глубже проникает в торговлю. Алгоритмы анализируют запросы и поведение покупателей, готовят персональные предложения и помогают... | 28.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-28T02:02+0300

2026-11-28T02:02+0300

2026-11-28T02:02+0300

эксклюзив

технологии

развитие ии

онлайн-торговля

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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Искусственный интеллект все глубже проникает в торговлю. Алгоритмы анализируют запросы и поведение покупателей, готовят персональные предложения и помогают компаниям больше зарабатывать. При этом, как рассказала агентству "Прайм" руководитель AI-студии 1331 Мария Лопухина, потребители тоже в выигрыше: цифровые консультанты, умное сравнение товаров и виртуальные примерочные помогают выбрать оптимальный вариант — и по цене, и по качеству.Но у этой медали есть обратная сторона: компании все чаще используют ИИ для манипулирования покупателями. "Часть уловок выглядит безобидно. Например, бренд выпустил чай, состав которого разработала нейросеть, и строит на этом маркетинг — „придумано ИИ“ помогает привлечь внимание и получить конкурентное преимущество. Забавный ход. Но некоторые манипуляции уже граничат с обманом", — говорит Лопухина.По ее словам, одна из самых распространенных уловок — скрытая реклама под видом рекомендации. Поисковые алгоритмы, чат-боты и ИИ-ассистенты могут навязывать не подходящие, а коммерчески выгодные товары, продвижение которых оплатил производитель. Бренды наполняют интернет проплаченными статьями и рейтингами, где их продукция закономерно оказывается на верхних строчках.Другая уловка — персонифицированное ценообразование. ИИ анализирует историю покупок, предпочтения, потребности и даже эмоциональное состояние клиента, чтобы назначить максимальную цену. Бывает, что муж видит в приложении маркетплейса одну цену, а жена — другую. Разница в стоимости одной и той же вещи может достигать 20%.Отдельная тема — ИИ-примерочные. Система предлагает стиль, который якобы соответствует характеру или статусу покупателя, подключая эмоциональные и социальные мотивы. Виртуальные примерочные умеют приукрашивать цифровой аватар: делать его стройнее, удлинять ноги, делать кожу лица идеальной. Очарованный улучшенной версией себя потребитель совершает импульсивную покупку — причем не одну. ИИ всегда рад предложить "завершить образ" и мягко, но настойчиво подтолкнуть к покупке дополнительных вещей.Эксперт отмечает, что ИИ научился быть обаятельным, эмпатичным и льстивым. Похвалы в духе "Отличный выбор!" или "У вас прекрасный вкус!" выстраивают доверительные отношения и снижают критичность. Цифровой собеседник учитывает контекст и адаптирует ответы, создавая ощущение персонального внимания. В продажах это постепенно формирует у покупателя определенный круг предпочтений: он оказывается внутри предложенного системой набора вариантов и не задумывается о других возможностях.Все это не значит, что ИИ в продажах используют только для манипуляций. Как и любой инструмент, его можно применять во благо или во вред. Если человек обладает цифровой грамотностью и совершает покупки осознанно, его сложно ввести в заблуждение льстивыми словами или фразой "Скидка сгорит через 3 минуты".Совет покупателям простой: лучше просить ИИ сравнить несколько моделей техники по стоимости обслуживания, гарантии и функциям, объяснить разницу в цене. Нейросетям, которые упорно рекомендуют один бренд, задавайте неудобные вопросы: почему именно этот бренд, какие альтернативы есть на рынке. "Правильно пользоваться разными ИИ. И всегда понимать, когда в подготовке рекомендации участвует искусственный интеллект, на каких данных он основан и чьи интересы учитывает", — заключает Мария Лопухина.

https://1prime.ru/20260609/vtsiom-870631612.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, технологии, развитие ии, онлайн-торговля