МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. В период с 31 декабря по 7 января тысячи москвичей и гостей столицы задумываются о том, чтобы сменить городскую квартиру на загородный отдых. Рынок аренды в Подмосковье готов предложить варианты на самый разный бюджет. Главная интрига — сумеете ли вы найти баланс между ценой, комфортом и развлечениями.Начнем с бюджетных вариантов. Небольшой домик на двоих в ближайшем Подмосковье обойдется в 50–60 тысяч рублей в сутки. Если же вы готовы отъехать подальше от столицы, например, в сторону Серпухова или Коломны, то на новогодний период аналогичный домик можно снять уже за 15–25 тысяч рублей в сутки. Для небольшой компании подойдут дома площадью от 200 квадратных метров в пределах 50–100 км от Москвы. Их стоимость составляет 50–70 тысяч рублей в сутки, причем собственники часто дают скидки при заселении на 3–5 дней и дольше.Однако частный сектор — это лишь одна сторона медали. Альтернативой могут стать базы отдыха, санатории и загородные клубы. Здесь не будет тишины и уединения, как в частном доме с большой придомовой территорией, зато инфраструктура порадует своим разнообразием. Это и прокат зимнего инвентаря, и множество точек питания, и сервисные центры с услугами массажа, SPA и косметологии. Для детей и молодежи предусмотрены насыщенные развлекательные программы. В санаториях к этому добавляются лечебные услуги, такие как медицинские процедуры, соляные пещеры, ЛФК и многое другое. Это отличная возможность совместить отдых с диагностикой и восстановлением здоровья. Приятный бонус: на территории многих санаториев помимо стандартных номеров есть отдельно стоящие коттеджи, которые можно забронировать на праздники.Автор - Наталия Зайцева, профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова
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192
40
192
40
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5
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мнения аналитиков, недвижимость, бизнес, рэу им. г.в.плеханова
Мнения аналитиков, Недвижимость, Бизнес, РЭУ им. Г.В.Плеханова
МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. В период с 31 декабря по 7 января тысячи москвичей и гостей столицы задумываются о том, чтобы сменить городскую квартиру на загородный отдых. Рынок аренды в Подмосковье готов предложить варианты на самый разный бюджет. Главная интрига — сумеете ли вы найти баланс между ценой, комфортом и развлечениями.
Начнем с бюджетных вариантов. Небольшой домик на двоих в ближайшем Подмосковье обойдется в 50–60 тысяч рублей в сутки. Если же вы готовы отъехать подальше от столицы, например, в сторону Серпухова или Коломны, то на новогодний период аналогичный домик можно снять уже за 15–25 тысяч рублей в сутки. Для небольшой компании подойдут дома площадью от 200 квадратных метров в пределах 50–100 км от Москвы. Их стоимость составляет 50–70 тысяч рублей в сутки, причем собственники часто дают скидки при заселении на 3–5 дней и дольше.
Однако частный сектор — это лишь одна сторона медали. Альтернативой могут стать базы отдыха, санатории и загородные клубы. Здесь не будет тишины и уединения, как в частном доме с большой придомовой территорией, зато инфраструктура порадует своим разнообразием. Это и прокат зимнего инвентаря, и множество точек питания, и сервисные центры с услугами массажа, SPA и косметологии. Для детей и молодежи предусмотрены насыщенные развлекательные программы.
В санаториях к этому добавляются лечебные услуги, такие как медицинские процедуры, соляные пещеры, ЛФК и многое другое. Это отличная возможность совместить отдых с диагностикой и восстановлением здоровья.
Приятный бонус: на территории многих санаториев помимо стандартных номеров есть отдельно стоящие коттеджи, которые можно забронировать на праздники.
Автор - Наталия Зайцева, профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова
Названы регионы с самой доступной арендой жилья
26 октября, 00:26
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