https://1prime.ru/20261129/protsenko-875634612.html

Финансист объяснила, как доллар победил ключевые валюты, а рубль не смог

Финансист объяснила, как доллар победил ключевые валюты, а рубль не смог - 29.11.2026, ПРАЙМ

Финансист объяснила, как доллар победил ключевые валюты, а рубль не смог

Этой осенью доллар дорожает практически ко всем ключевым валютам мира на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также на фоне ситуации на мировых... | 29.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-29T03:03+0300

2026-11-29T03:03+0300

2026-11-29T03:03+0300

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МОСКВА, 29 ноя – ПРАЙМ. Этой осенью доллар дорожает практически ко всем ключевым валютам мира на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также на фоне ситуации на мировых фондовых рынках. При этом российская нацвалюта на этом фоне проявила сильнейшие позиции и даже сумела надавить на доллар, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.По итогам осенней торговой сессии курс евро к доллару на мировом валютном рынке снижается в пределах 6%, падение бразильского реала к доллару составляет около 10%, турецкая лира подешевела относительно доллара на 5,5%. Курс доллара к рублю с начала текущего года остается в плюсе на 4,3%. С начала осень рубль подорожал к доллару почти на 5%. Осенняя победа рубля над долларом и евро на фоне экономический стагнации в Западной Европе и мировом оттоке капитала в доллар является важным штрихом в усилении геоэкономических позиций России., пояснила Проценко"Это происходит на фоне ожиданий рынка относительно возобновления цикла ужесточения ДКП ФРС США, которые оказывают поддержку американской валюте. Данный фактор является основным подогревающим спрос на доллар у институциональных инвесторов и инвесторов в стратегиях Carry Trade (торговля на разнице ставок ЦБ)", - объяснила она.Российская валюта удерживает стабильные позиции благодаря сложившейся после западных санкций конъюнктуре рынка. Колебания ее курса в основном зависят от операций участников внешнеторговой деятельности и монетарных властей. Плюс высокая процентная ставка Банка России поддерживает интерес к рублю у консервативных инвесторов "Падение доллара к рублю этой осенью можно объяснить не только международным факторами, но и высокими ценами на российскую нефть, в том числе - сокращением дисконта Urals к Brent, а также переходом Банка России к более жёсткой монетарной политике, поскольку снижение ключевой ставки с сентября текущего года прекратилось", - говорит финансист.Текущая пауза в смягчении денежно-кредитной политики, убедительное положительное сальдо торгового баланса, комфортные цены на российский экспорт и сохраняющий спрос на рубли как доходный инструмент среди корпоративных и частных инвесторов фундаментально поддерживают уверенные позиции российской валюты до конца текущего года, уверена она. "До конца декабря ожидаем колебания в диапазоне 78-86 рублей, евро - в пределах 85-95 рублей, торги юанем пройдут в коридоре 11,7-13 рублей. В случае резкого обвала цен на нефть и продолжения стремительного роста доллара к мировым валютам максимальная отметка доллара на исходе года пока смотрится на уровне 88 рублей, заключила Проценко.

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курсы валют, рынок, сша, банк россии, доллар сша