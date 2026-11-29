https://1prime.ru/20261129/sneg-875599363.html

Страховщики ждут вторую волну обращений из-за снега на дачах

Страховщики ждут вторую волну обращений из-за снега на дачах - 29.11.2026, ПРАЙМ

Страховщики ждут вторую волну обращений из-за снега на дачах

Сильнейший с начала сезона снегопад, обрушившийся на Москву и другие регионы Центральной России 24–25 ноября, создает для владельцев недвижимости больше рисков, | 29.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-29T02:02+0300

2026-11-29T02:02+0300

2026-11-29T02:02+0300

дача

страхование

https://img.cdn1prime.ru/img/83590/05/835900590_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5712166bb78eeb7188553889f81cfb7.jpg

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Сильнейший с начала сезона снегопад, обрушившийся на Москву и другие регионы Центральной России 24–25 ноября, создает для владельцев недвижимости больше рисков, чем для автомобилистов. О том, какие последствия обильных осадков обходятся дороже всего и почему ущерб порой обнаруживается лишь спустя месяцы, агентству "Прайм" рассказала директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физических лиц Росгосстраха Екатерина Зенченко.Даже небольшой слой снега весит немало: десять сантиметров при плотности 200 кг на кубометр на крыше площадью 100 кв. метров — это две тонны дополнительной нагрузки. Исправная кровля, рассчитанная на снеговые нагрузки региона, такие осадки выдерживает, но изношенные конструкции, самодельные пристройки, веранды и навесы куда более уязвимы. Дополнительную опасность создают снежные заносы, из-за которых нагрузка распределяется неравномерно."Повреждение кровли часто становится лишь началом проблем. Прошлой зимой в Пензенской области снег сначала повредил крышу частного дома, а затем стал причиной залива помещений. В Рязанской области он проломил кровлю пристройки и повредил имущество внутри — страховая выплата владельцу составила почти 240 тысяч рублей", - говорит Зенченко.По ее словам, не менее опасен резкий сход снега с крыши: за секунды снежная масса может разрушить крыльцо, сорвать водостоки, повредить наружные блоки кондиционеров и коммуникации. Восстановление водосточной системы обходится в 20–40 тысяч рублей, а ремонт разрушенной пристройки — в несколько сотен тысяч. Ущерб наносит и уборка снега: прошлой зимой в Тульской области трактор при расчистке улицы повредил фундамент частного дома.Эксперт отмечает, что в многоэтажках последствия снегопада ощущают даже жители средних этажей: источником залива может стать незастекленный балкон соседей сверху. Если пострадали потолок, стены, пол и мебель, восстановительный ремонт обойдется ориентировочно в 150–200 тыс. рублей. Еще одна дорогостоящая проблема — замерзание отопления в частном доме из-за длительного отключения электричества: масштаб аварии часто выясняется только после возобновления подачи тепла, а ремонт коммуникаций и помещений стоит 100–300 тысяч рублей.Для владельцев сезонной недвижимости последствия снегопада могут стать неприятным сюрпризом в апреле: за месяцы через поврежденную кровлю в дом неоднократно попадает влага, и к весне требуется не только ремонт крыши, но и замена утеплителя, обработка от плесени и восстановление отделки. Именно с открытием дачного сезона страховщики традиционно ожидают вторую волну обращений по зимним происшествиям.При страховании загородной недвижимости важно учитывать, что сильный снегопад и постепенное накопление снега на крыше могут относиться к разным страховым рискам. За зиму может не произойти ни одного экстремального снегопада, однако суммарный вес осадков окажется критическим для отдельных конструкций. "Собственникам, особенно тем, кто не посещает загородные дома зимой, стоит уточнить, предусмотрена ли полисом защита от длительного накопления снега, а после сильных осадков — организовать осмотр строения, не откладывая его до весны", - заключила Екатерина Зенченко.

https://1prime.ru/20261125/rossija-875537820.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дача, страхование