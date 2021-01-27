МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 27 января разрешает ввоз томатов и перцев на территорию России с предприятия Greenhouse Kazakhstan в Актюбинской области Казахстана, сообщается на сайте ведомства. Россельхознадзор запретил поставки томатов из двух областей Казахстана

"Россельхознадзор с 27 января 2021 года также отменяет ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев с казахстанского предприятия TOO "Greenhouse Kazakhstan" (Актюбинская область)", — говорится в сообщении.

Ведомство добавляет, что поставки будут осуществляться под гарантии комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана. Решение было принято на основании достигнутых договоренностей, а также по результатам анализа информации о проведенных на этих предприятиях карантинных фитосанитарных мероприятий в отношении томатов и перцев и принимаемых компетентным ведомством мерах по недопущению ввоза и вывоза с территории страны зараженной продукции.

Россельхознадзор с 18 января запретил импорт в Россию томатов и перца из Алматинской и Актюбинской областей Казахстана, в связи с обнаружением в этой продукции коричневой морщинистости плода (тобамовируса). Затем частично снял ограничения, разрешив ввоз двум казахстанским предприятиям — ТОО "Green Capital Kazakhstan" (Актюбинская область) и TOO "Green Land Alatau" (Алматинской области).