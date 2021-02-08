МАЙКОП, 8 фев — ПРАЙМ. Правительство России выделит в этом году почти 450 миллионов рублей на возмещение части затрат на сертификацию продукции агропромышленного комплекса для тех, кто готов выходить на внешние рынки, это в четыре раза больше средств, чем в прошлом году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство упростило получение ряда субсидий

"То, что касается возмещения части затрат на сертификацию продукции, собственно говоря, это то, что вы можете получить по данной программе. Мы примерно, видя, что запросы предпринимателей достаточно широкие на активизацию этой поддержки, будем выделять от 450 миллионов рублей дополнительно", — сказал Мишустин в ходе встречи с аграриями и предпринимателями Адыгеи.

Премьер отметил, что, по сравнению с прошлым годом, сумма поддержки увеличилась в четыре с лишним раза.

Он напомнил, что подать документы на получение субсидий можно через Российский экспортный центр.