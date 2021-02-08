2021-02-08T13:45:45+03:00
2021-02-08T13:45:45+03:00
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Правительство увеличило субсидии экспортерам АПК
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Правительство России выделит в этом году почти 450 миллионов рублей на возмещение части затрат на сертификацию продукции агропромышленного комплекса для тех, кто готов выходить на... ПРАЙМ, 08.02.2021
субсидии, апк, правительство рф, новости, экономика, сельское хозяйство
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МАЙКОП, 8 фев — ПРАЙМ. Правительство России выделит в этом году почти 450 миллионов рублей на возмещение части затрат на сертификацию продукции агропромышленного комплекса для тех, кто готов выходить на внешние рынки, это в четыре раза больше средств, чем в прошлом году, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"То, что касается возмещения части затрат на сертификацию продукции, собственно говоря, это то, что вы можете получить по данной программе. Мы примерно, видя, что запросы предпринимателей достаточно широкие на активизацию этой поддержки, будем выделять от 450 миллионов рублей дополнительно", — сказал Мишустин в ходе встречи с аграриями и предпринимателями Адыгеи.
Премьер отметил, что, по сравнению с прошлым годом, сумма поддержки увеличилась в четыре с лишним раза.
Он напомнил, что подать документы на получение субсидий можно через Российский экспортный центр.