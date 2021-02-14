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2021
https://1prime.ru/Agriculture/20210214/833036801.html
Путин выступил против продажи зерна и нефти внутри РФ по мировым ценам
Сельское хозяйство
Новости
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Президент России Владимир Путин считает неоправданными предложения продавать зерно или нефть внутри страны по мировым ценам, он отметил, что при росте цен экспортёры не терпят... ПРАЙМ, 14.02.2021
новости, экономика, сельское хозяйство, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает неоправданными предложения продавать зерно или нефть внутри страны по мировым ценам, он отметил, что при росте цен экспортёры не терпят убытков, речь идёт о недополученной сверхприбыли.
"У нас то же самое происходит с нефтью. Цены на мировом рынке выросли, нефтяники мне говорят: "Мы должны внутри продавать по таким же ценам, потому что у нас убытки". Какие убытки? Недополученная сверхприбыль — да, убытки-то здесь причем? То же самое и по зерну", — заявил Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".