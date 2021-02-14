МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает неоправданными предложения продавать зерно или нефть внутри страны по мировым ценам, он отметил, что при росте цен экспортёры не терпят убытков, речь идёт о недополученной сверхприбыли. Российские аграрии опасаются убытков после введения пошлин на зерно

"У нас то же самое происходит с нефтью. Цены на мировом рынке выросли, нефтяники мне говорят: "Мы должны внутри продавать по таким же ценам, потому что у нас убытки". Какие убытки? Недополученная сверхприбыль — да, убытки-то здесь причем? То же самое и по зерну", — заявил Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".