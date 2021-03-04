МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российские птицефабрики столкнулись с нехваткой инкубационных яиц. Как пишет газета "Коммерсант", это может привести к сокращению производства, а также росту цен на готовую продукцию в магазинах.

По данным газеты, эта ситуация обсуждалась на совещании главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, в которой принимали участие крупнейшие представители отрасли.

Птицеводы говорили о том, что многие предприятия не имеют собственных репродукторов: они вынуждены покупать инкубационные яйца за границей. Но стоимость таких яиц за короткий промежуток времени выросла в два раза.

Сейчас поставщики просят за одно яйцо более 30 рублей. Еще в сентябре прошлого года 2020 года цена за штуку держалась на уровне 16-17 рублей.

Такое подорожание вызвано вспышками птичьего гриппа в целом ряде стран. Еще одна причина — удорожание кормов и лизина.

Также сыграл свою роль резкий рост спроса на яйца со стороны Китая: здесь идет быстрое восстановление бройлерного производства.

Из-за роста цен сократить выпуск своей продукции планируют российские предприятия, которые в совокупности обеспечивают 20% рынка мяса птицы в стране.

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