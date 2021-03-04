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https://1prime.ru/Agriculture/20210304/833160567.html
Российские птицеводы пожаловались на нехватку яиц
Сельское хозяйство
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Российские птицефабрики столкнулись с нехваткой инкубационных яиц. Как пишет газета "Коммерсант", это может привести к сокращению производства, а также росту цен на готовую... ПРАЙМ, 04.03.2021
новости, экономика, бизнес, потребрынок, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российские птицефабрики столкнулись с нехваткой инкубационных яиц. Как пишет газета "Коммерсант", это может привести к сокращению производства, а также росту цен на готовую продукцию в магазинах.
По данным газеты, эта ситуация обсуждалась на совещании главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, в которой принимали участие крупнейшие представители отрасли.
Птицеводы говорили о том, что многие предприятия не имеют собственных репродукторов: они вынуждены покупать инкубационные яйца за границей. Но стоимость таких яиц за короткий промежуток времени выросла в два раза.
Сейчас поставщики просят за одно яйцо более 30 рублей. Еще в сентябре прошлого года 2020 года цена за штуку держалась на уровне 16-17 рублей.
Такое подорожание вызвано вспышками птичьего гриппа в целом ряде стран. Еще одна причина — удорожание кормов и лизина.
Также сыграл свою роль резкий рост спроса на яйца со стороны Китая: здесь идет быстрое восстановление бройлерного производства.
Из-за роста цен сократить выпуск своей продукции планируют российские предприятия, которые в совокупности обеспечивают 20% рынка мяса птицы в стране.
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