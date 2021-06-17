МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Переработчики сельхозпродукции указывают на проблему реэкспорта подсолнечника, который перепродается через другие страны ЕАЭС после повышения вывозных пошлин в России, пишет "Коммерсант" со ссылкой на заседание Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Мишустин призвал обеспечить россиян продуктами по доступным ценам

Внутри ЕАЭС гарантировано свободное перемещение товаров, и действие пошлин не распространяется на поставки в страны-члены.

Экспортные пошлины на подсолнечник с 9 января выросли с 6,5 до 30%, а с июня составят 50% для поставок за пределы ЕАЭС.

Как сообщают источники издания, сейчас через серые схемы только через Казахстан вывозится до 600 тыс тонн российского подсолнечника.

В качестве противодействующей меры предлагается отслеживать страны происхождения товара, который облагается пошлинами на уровне отдельных стран ЕАЭС. Путин заявил, что Россия обеспечивает себя продуктами на 80%

На совещании в ЕЭК введение пошлин поддержали Армения и Киргизия. Белоруссия и Казахстан выступили против, аргументируя тем, что также экспортируют масличные и имеют обязательства по международным договорам.

Эксперты, опрошенные газетой считают, что отслеживание продукции по стране происхождения товара на практике может осложниться разными подходами к контролю в странах ЕАЭС или отсутствием маркировки товарных позиций и учета.

Директор аналитической компании "Совэкон" Андрей Сизов обратил внимание не на вывоз сырья, а сокращение его производства: уже в следующем году аграрии могут снизить посевные площади из-за падения цен.