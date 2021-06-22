МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Минсельхоз собирается сохранить для производителей молочной продукции государственную поддержку в виде компенсации капитальных затрат (CAPEX), сообщила "Российской газете" заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова. Госсекретарь США заявит об угрозах от "Северного потока-2"

Минсельхоз планировал отменить такую поддержку отрасли с 2022 года. Ведомство считала эффективность этой меры недостаточной. В 2020 году министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что на рубль, направленных на компенсации капитальных затрат, можно получить около восьми рублей инвестиций, пишет издание. При этом объем кредитов на один рубль субсидий в рамках льготного кредитования принес более 31 рубля краткосрочных и около 20 рублей инвесткредитов.

"CAPEX для бизнеса — мощный стимул. Например, до недавнего времени у нас не было массового промышленного производства овощей закрытого грунта. А благодаря капексам за последние три года мы практически выходим на самообеспеченность", — сказала Фастова.

Сохранение компенсации капитальных затрат поможет добиться самообеспеченности молоком за 4-5 лет, объяснил генеральный директор "Союзмолока" Артем Белов.

"Последние пять лет отрасль получала льготные кредиты и CAPEX. Если решение о сохранении CAPEX будет принято, это будет хорошим знаком для инвесторов того, что в индустрию имеет смысл вкладываться, и государство будет это поддерживать. В свое время появление CAPEX позволило снизить окупаемость проектов на 2-3 года. А окупаемость проектов в животноводстве составляет более 10 лет", — отметил Артем Белов.