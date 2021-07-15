МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. На начало июля Министерство сельского хозяйство распределило все выданные на текущий год субсидии на перевозку сельскохозяйственной продукции. В том числе — на экспорт. Российские бизнесмены готовятся к новому локдауну

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо директора департамента регулирования рынков агропромышленного комплекса Максима Титова в отраслевые союзы, теперь производители еды столкнулись с угрозой для своих поставок.

Новые заявки, которые поступают после 2 июля, "имеют высокую вероятность получения отказа", отмечается в документе.

Всего Минсельхоз удовлетворил 611 заявок на 3 миллиарда рублей.

Программа касается перевозок из Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов, Алтайского края, Новосибирской и Челябинской областей. В бундестаге отвергли идею компенсации Киеву за "Северный поток-2"

При этом в Минсельхозе изданию рассказали, что на этот 2021 год планировалось выделить 4 миллиарда рублей. Но половина денег ушла на стабилизацию цен на продукты на внутреннем рынке.

В свою очередь президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский объясняет эту ситуацию тем, что поддержка позволяла производителям Сибири, Поволжья и Алтая доставлять свою продукцию в порты, откуда она экспортировалась. Сейчас же зерно может не добраться до пункта назначения из-за дорогой логистики.

Компании, кому не удалось получить субсидии, вряд ли сократят поставки. Однако рентабельность экспорта станет меньше, считает Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

При этом руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин считает, что такая ситуация приведет к снижению конкурентоспособности России на перспективных рынках — в Китае, Вьетнаме и на Ближнем Востоке. При этом полностью отказаться от поставок могут производители овощей. По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, затраты на перевозку теперь вырастут в пределах 25%. В прошлом году тепличные овощи стали экспортировать в том числе в страны Евросоюза. Но, возможно, теперь поставки придется прекратить.