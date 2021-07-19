МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ скорректирует правила предоставления субсидий производителям масличных культур, в результате чего аграрии, использующие отечественные семена, смогут получить увеличенные суммы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство корректирует правила предоставления субсидий для аграриев, которые занимаются масличными культурами. С прошлого года получатели такой господдержки могли частично компенсировать свои затраты на производство. Сохраняем эти субсидии, даем возможность получить большую сумму, если аграрии будут активнее использовать отечественные семена", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. ВЭБ в первом полугодии нарастил выдачу кредитов в 1,8 раза

Поддержка будет распространяться на сорта растений, которые внесены в государственный реестр селекционных достижений. Премьер-министр также отметил, что новая мера будет доступна не только сельскохозяйственным производителям или переработчикам, но и вузам и научным организациям, которые занимаются исследованиями в данной сфере.

"Рассчитываем, что внедрение достижений агронауки может помочь увеличить объемы производства, повлиять на качество продукции, а также повысить уровень импортозамещения в области семеноводства. Тем более, что спрос на подсолнечник, сою, рапс и продукты их переработки, масла и корма, достаточно высок, как на внутреннем рынке, так и за рубежом", — добавил он.