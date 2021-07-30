МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ не рассматривает возможность отмены "зернового демпфера" и экспортной пошлины на вывоз из России зерновых культур, более того, федеральный бюджет на 2022 год уже составляется с учетом действия пошлины, сообщил РИА Новости источник в правительстве. Минсельхоз сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2021 году

Собеседник РИА Новости отметил, что у некоторых производителей зерна в России возникают предположения о возможности отмены осенью экспортной пошлины, в результате чего они снижают продажи зерновых культур, увеличивая запасы.

"Аграрии придерживают свою продукцию, надеясь на смягчение таможенно-тарифной политики, что в целом создает определенный дисбаланс на рынке. При этом нужно понимать, что никаких оснований для этого нет, и в правительстве возможность отмены демпферного механизма даже не обсуждается. Более того, бюджет на следующий год верстается с учетом действия пошлины", — рассказал собеседник агентства.

Поэтому, продолжил он, российским растениеводам нужно планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу, исходя из новых реалий и мер регулирования рынка — учитывая существование "зернового демпфера". При этом, отметил источник, экспортная цена на зерно держится на стабильно высоком уровне: это дает аграриям необходимую рентабельность и все возможности для дальнейшего развития.

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма "зернового демпфера". Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.

Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведённой продукции.