МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз США в своих оценках сбора пшеницы в РФ и ее экспорта впал в крайний пессимизм, резкий пересмотр прогнозов за месяц, удивляющий масштабами — своего рода многолетний рекорд, считают эксперты. Российские экспортеры раскритиковали прогнозы США по урожаю зерна

Минсельхоз США в своем августовском обзоре снизил прогноз по урожаю российской пшеницы на 2021 год до 72,5 миллиона тонн с 85 миллионов, объяснив это более низким, чем ожидалось, урожаем озимых. Оценка экспорта в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) была снижена до 35 миллионов тонн с 40 миллионов. В результате, по оценке американского министерства, Россия, которая является мировым лидером по экспорту пшеницы, в текущем сезоне может разделить первое место по поставкам с Евросоюзом.

"Весь зерновой рынок мира ожидал снижения оценок производства зерна в России, Канаде, США и Казахстане. Это совершенно естественная реакция на погодные условия в перечисленных странах. Однако августовский прогноз USDA по урожаю пшеницы 2021 года в России (без учета Крыма — ред.) удивил всех масштабами сброса", — пишут эксперты аналитического центра "Прозерно", называя такие резкие колебания "от излишнего оптимизма в крайний пессимизм".

Снижение оценок урожая пшеницы в России сразу на 12,5 миллиона тонн — вероятно, рекордное месячное снижение за много лет, отмечает директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов: на фоне таких цифр он ждет продолжения роста цен на зерновые в мире и в черноморском регионе. Его последняя оценка валового сбора пшеницы — 76,4 миллиона тонн.

"Прозерно" оценивает валовый сбор пшеницы в РФ в 2021 году в 77,1 миллиона тонн при общем урожае зерна в 123 миллиона тонн. "Нашего зернового производства уже давно вполне хватает для внутреннего потребления, которое в текущем сезоне мы оцениваем около 80 миллионов тонн", — указывают эксперты.

Оценки экспортного потенциала аналитиков "Прозерно" предполагают, что Россия в 2021-2022 сельскохозяйственном году (начался с 1 июля — ред.) сможет экспортировать около 46 миллионов тонн зерна, в том числе – 36 миллионов тонн пшеницы: таким образом, страна соберет третий урожай в новейшей истории и сохранит первую строчку в мировом рейтинге экспортеров пшеницы.

Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2021 году на уровне 127,4 миллиона тонн, сбор пшеницы ожидается в объеме порядка 81 миллиона тонн, заявил накануне глава министерства Дмитрий Патрушев.