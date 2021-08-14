МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров поручил продумать дотации по восстановлению социально-бытовых объектов и поддержке сельхозтоваропроизводителей, пострадавших от ЧС в регионах.

"Просил бы вас заранее продумать и сделать предложение по поводу дотаций, связанных с восстановлением социально-бытовых объектов и поддержкой сельхозтоваропроизводителей, которые пострадали в ходе этих событий", — сказал Путин.