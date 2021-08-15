МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Аналитики сообщили в интервью "Известиям", что резкое повышение цен на гречку в 2021 году маловероятно. Эксперт научила определять, правильно ли вам начислят пенсию

С января по март 2021 года гречка подорожала на мировом рынке выросли почти на 40%, отметило издание. Среди основных причин — рост экспорта из России. В 2019 году наша страна экспортировала лишь 80 тысяч тонн гречки. а в 2020 году — 220 тысяч тонн.

Цены на гречневую крупу за год выросли в 1,7 раза за год, следует из данных Росстата. Максимальная цена килограмма гречки в этом году составляла 87,1 рубля. Эксперты считают, что резкое повышение цен на гречку в 2021 году маловероятно, но не исключают дальнейшего роста стоимости.