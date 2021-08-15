Аналитики рассказали, что резкое повышение цен на гречку в 2021 году маловероятно
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Аналитики сообщили в интервью "Известиям", что резкое повышение цен на гречку в 2021 году маловероятно.
С января по март 2021 года гречка подорожала на мировом рынке выросли почти на 40%, отметило издание. Среди основных причин — рост экспорта из России. В 2019 году наша страна экспортировала лишь 80 тысяч тонн гречки. а в 2020 году — 220 тысяч тонн.
Цены на гречневую крупу за год выросли в 1,7 раза за год, следует из данных Росстата. Максимальная цена килограмма гречки в этом году составляла 87,1 рубля.
Эксперты считают, что резкое повышение цен на гречку в 2021 году маловероятно, но не исключают дальнейшего роста стоимости.
Ранее Министерство сельского хозяйства России допустило продление запрета на экспорт гречки после 31 августа, когда завершится уборочная кампания.
В 2021 году производители столкнулись с такими негативными факторами, как засуха в ряде регионов и уменьшение количества пчел, сказала Татьяна Козлова из группы компаний SRG. Она прогнозирует, что этой осенью урожай будет таким же, как в 2020 году или чуть больше.
В консалтинговой компании сомневаются в целесообразности продления ограничений, так как производители не будут увеличивать посевные площади, потому что продавать дополнительный объем гречки в России будет нерентабельно.
С 5 июня правительство России ввело запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа текущего года.
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