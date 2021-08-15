МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Лучший способ обезопасить себя — вообще не разговаривать с мошенниками. Некоторые из них бывают крайне убедительны, но всегда помните: у банков и других служб есть масса способов оповестить вас о подозрительных операциях без телефонного звонка. Желательно не отвечать на вопросы фразами "да", "нет" и не называть никакие цифры, поскольку ваш голос может быть записан на диктофон, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин. Мошенники в России научились более легкому способу обмана

"Зная конфиденциальные данные о вас, такую запись возможно использовать при звонке в тот же банк или иную организацию, где автоответчик способен распознать голос", — указывает юрист.

Чего мошенникам нельзя называть ни в коем случае — это сроки действия карты и защитный код на обратной стороне. Если ее номер и можно узнать, например, из утерянных документов, а имя владельца подобрать, зная, как вас зовут, то период действия карты и, тем более, cvc- или pin-код злоумышленники могут выманить только у вас лично.

По словам Редина, самая "популярная" разновидность телефонного мошенничества — это звонки из службы безопасности или технического отдела банка с информацией о том, что с вашей карты пытались списать денежные средства, но доблестные "сотрудники банка" приостановили операцию и теперь звонят владельцу карты. Эксперты рассказали, как не стать жертвой "черных" кредиторов

"Как только вы слышите подобную сказку, инструкция одна: сразу кладите трубку", — говорит он.

Запомните: банк не звонит клиентам по вопросам операций и, тем более, не выясняет у них реквизиты банковских счетов, персональные и конфиденциальные данные.

Юрист также советует не продолжать разговор, если звонок поступает со скрытого номера. Из банка могут звонить только по номерам, указанным на сайте. Деньги из ниоткуда. Как мошенники и банки кредитуют россиян без их ведома

Кроме того, когда из банка приходит смс со ссылкой, не торопитесь переходить по ней.

Удостоверьтесь, что сообщение прислал действительно банк (скорее всего, вам уже поступали сообщения с этого номера, его название написано правильно, информация не подозрительная, а информирующая).

"Стоит ли говорить, что нельзя сообщать и коды из смс-сообщений от банка, когда у вас их запрашивают по телефону незнакомые люди. Чаще всего люди становятся жертвами мошенников из-за паники или растерянности. Даже если вам звонят со словами о списании с вашей карты большой суммы денег — не паникуйте. Положите трубку и сами перезвоните по номеру телефона, указанному на самой карте", — подытожил эксперт.

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