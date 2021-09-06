МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. РФ в 2021-2022 сельскохозяйственном году (начался с 1 июля 2021 года) поставит пшеницы меньше, чем в прошлом сезоне, но сохранит позицию ее ведущего экспортера, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. РЗС значительно снизил прогноз сбора зерна в 2021 году

"Сейчас все прогнозы из-за ухудшения общих показателей по валовому сбору на нынешний сезон, длящийся с 1 июля, достаточно резко снижены. Мы прогнозируем общий экспорт в нынешнем сезоне в 2021-2022 году в 35 миллионов тонн пшеницы и всего зерновых — на уровне 45 с небольшим миллионов тонн", — сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Сейчас российская пшеница на условиях поставки FOB торгуется достаточно высоко, по цене 295 долларов за тонну, и это обеспечило в августе достаточно заметный вывоз, предварительно порядка 5,5 миллиона тонн, заметил глава РЗС. Между тем, на фоне высоких мировых цен пошлина на экспорт пшеницы из РФ может пробить уровень 50 долларов за тонну (на период с 8 по 14 сентября она составит 46,5 доллара за тонну), а это будет снижать ее конкурентоспособность и темпы вывоза.

Но и в этом случае Россия, скорее всего, сохранит позицию экспортера номер один: мировой рынок без российской пшеницы прожить не сможет, подчеркнул глава РЗС. "Мы поставщик номен один на мировом рынке. (Эту позицию — ред). скорее всего, сохраним, и даже при таком показателе, порядка 35 миллионов тонн — это все равно первое место", — сказал он. Минсельхоз сообщил о сокращении экспорт пшеницы из России

Злочевский заметил, что Евросоюз, один из основных конкурентов России, повышает свой экспортный потенциал в текущем сезоне, собрав более 30 миллионов тонн пшеницы, но не догонит Россию. "Евросоюз — это не страна, а конгломерат стран, и мы сравниваем несравнимое. Нас тогда надо сравнивать с рамках Евразийского союза, вместе с Казахстаном суммировать, и мы в любом случае будем на первом месте", — считает глава РЗС.

Он напомнил, что Россия с точки зрения экспорта достаточно неплохо прошла прошлый сезон. "Он закончился на уровне общего экспорта зерновых и бобовых культур 48,5 миллиона тонн, и в составе этого экспорта у нас 39 миллионов тонн пшеницы, мы по-прежнему занимаем первое место по поставка пшеницы на мировой рынок", — сказал Злочевский.