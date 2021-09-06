МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до семилетнего максимума, дальнейший рост под вопросом, так как внутренний рынок под давлением на фоне ожидаемого повышения экспортной пошлины, говорится в обзоре аналитического центра "Совэкон".

"Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до семилетнего максимума", — пишут эксперты. Согласно мониторингу "Совэкона", цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% по итогам прошлой недели выросли на 3 доллара, до 301 доллара за тонну (условия поставки — FOB, глубоководные порты), и это самый высокий уровень цен с апреля 2021 года.

"Дальнейший рост цен на российскую пшеницу под вопросом. Цены на пшеницу из других регионов за последние недели заметно снизились, а конкурентоспособность российского зерна падает. Внутренний рынок будет под давлением на фоне ожидаемого роста экспортной пошлины", — считают аналитики.

Они напоминают, что с июня виды на новый урожай пшеницы в Северном полушарии начали стремительно ухудшаться: так, значительная часть российского урожая пострадала из-за засушливой и жаркой погоды, не менее важным фактором оказалось сокращение посевных площадей под озимыми.

Таким образом, с июля, на фоне ухудшения видов на новый урожай в России и Канаде, цены на пшеницу выросли уже более чем на 50 долларов за тонну; дополнительное влияние оказал рост внутренних цен и "действие слабо предсказуемой экспортной пошлины".

Сам "Совэкон" с июня начал активно снижать оценки нового урожая пшеницы в РФ — до 75,4 миллиона тонн к концу августа с 84,6 миллиона тонн в июне, максимальной оценки. Минсельхоз РФ сохраняет прогноз урожая зерна в России по итогам года на уровне 127,4 миллиона тонн, сбор пшеницы ожидается в объеме порядка 81 миллиона тонн.