МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российские аграрии по итогам года соберут порядка 1,5 миллионов тонн плодов и ягод, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"По прогнозу Минсельхоза России, в 2021 году будет достигнут очередной рекорд – не менее 1,5 миллионов тонн плодов и ягод в организованном секторе, а в течение ближайших пяти лет этот показатель вырастет до 2,2 миллиона тонн", — говорится в сообщении. По итогам прошлого года сбор плодов и ягод в организованном секторе составил 1,3 миллиона тонн.

Благодаря активной поддержке государства, говорится в сообщении, отечественные аграрии за последние пять лет увеличили площади садов и почти вдвое нарастили товарное производство плодово-ягодной продукции, а в этом году садоводство выбрали в качестве одного из приоритетных направлений господдержки 53 субъекта РФ — по мнению министерства, это свидетельствует о высоком потенциале и инвестиционной привлекательности подотрасли.

По словам первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, которые приводятся в сообщении, для дальнейшего развития этого направления необходимо особое внимание обеспеченности отечественным посадочным материалом высокого качества, а также технической модернизации предприятий. Также важно активизировать создание современных мощностей для хранения и переработки, указал первый замминистра.