МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Субъекты РФ к 16 сентября довели до сельхозпроизводителей 56,4% средств, предусмотренных федеральным бюджетом на господдержку агропромышленного комплекса, следует из сообщения Минсельхоза РФ.

"По состоянию на 16 сентября в субъекты Российской Федерации перечислено 127,9 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 72,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Лидеры среди субъектов РФ по этому показателю — Ненецкий автономный округ (94,4%), Санкт-Петербург (92,7%), Кировская область (89,2%), Магаданская (88%), Сахалинская области (87,7%), Чукотский автономный округ (85,7%), Вологодская область (84,4%), Республика Коми (83,7%), Республика Мордовия (83,1%), Челябинская область (81%), Омская область (80,1%).