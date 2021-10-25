МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Субъекты РФ к 21 октября довели до сельхозпроизводителей 69,3% средств, предусмотренных федеральным бюджетом на господдержку агропромышленного комплекса, следует из сообщения Минсельхоза России. РСХБ создал фонд для поддержки органического сельского хозяйства

"По состоянию на 21 октября в субъекты Российской Федерации перечислено 124,1 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 85,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Лидеры среди субъектов РФ по этому показателю: Кировская (95,9%) и Магаданская (95,8%) области, Коми (94,8%), Санкт-Петербург (94,8%), Ненецкий автономный округ (94,4%), Чукотский автономный округ (94%), Марий Эл (90,8%), Мордовия (90,2%), Сахалинская (90%), Омская (89,6%), Челябинская (87,1%) и Вологодская (87%) области.