ЕРЕВАН,19 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили на заседании Евразийского межправсовета совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения государств-членов по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2021–2022 годы, сообщили РИА Новости в секретариате блока по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. Зерновой союз рассказал об ожидаемом урожае зерна в России

"Документ содержит детальный анализ динамики сельскохозяйственного производства, объемов внешней и взаимной торговли агропродовольственными товарами в ЕАЭС в целом и по каждому государству", – сообщил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Согласно прогнозу, в 2022 году в ЕАЭС ожидается увеличение производства сельхозпродукции в долларовом эквиваленте на 2% к уровню 2019 года. Наиболее быстрыми темпами будет расти производство зерна, растительных масел, молока, свинины, говядины, овощей и фруктов. Рост взаимной торговли составит 16%, экспорт в третьи страны вырастет на 9,5%, импорт сократится на 3%, вследствие чего отрицательное сальдо внешней торговли в этой сфере уменьшится с 5,8 до 2,5 миллиарда долларов.

Ожидается увеличение экспорта молочной продукции – в 2,6 раза, мяса птицы – в 1,7 раза, говядины – в 1,6 раза, свинины – в 1,4 раза и сахара – в 1,8 раза. Также увеличится экспорт зерновых культур – на 23%, овощей – на 21%, картофеля – на 7%. Минсельхоз сообщил об увеличении пошлины на экспорт пшеницы

Импорт согласно прогнозу сократится по сравнению с 2019 годом: зерна — в 1,7 раза, сахара – в 1,8 раза, молочной продукции – на 29%, яиц – на 23%, баранины – на 16%, картофеля и говядины – на 8%, свинины – на 6%.

"Союз полностью удовлетворяет внутреннюю потребность за счет собственного производства в зерне, растительных маслах, курином яйце, баранине и свинине. В 2022 году ЕАЭС может достичь полного самообеспечения по овощебахчевым культурам", – отметил Камалян. По его словам, по мясу птицы и картофелю обеспеченность собственным производством ожидается на уровне 99%, по молоку – 98%, по говядине – 93%. В то же время в ближайшей перспективе в союзе сохранится низкий уровень самообеспеченности по фруктам (47%), что задает важный вектор дальнейшей работы по развитию садоводства в ЕАЭС.

По словам Камаляна, совместные прогнозы – это системный документ по развитию АПК, который является основой для оценки потенциала взаимных поставок, перспектив развития отраслей АПК, их инвестиционной привлекательности с учетом емкости рынка союза и обеспечения продовольственной безопасности.