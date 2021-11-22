МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Россия с начала 2021-2022 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2021 года) по 18 ноября экспортировала 14,8 миллиона тонн пшеницы, что на 21,6% ниже показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ. Кредитование сезонных полевых работ в России выросло на 22%

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за октябрь и ноябрь), всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 18 ноября было экспортировано 17,6 миллиона тонн зерновых культур, что на 23% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона.

Поставки ячменя за рубеж уменьшились на 34,3%, до 2 миллионов тонн, экспорт кукурузы — на 13,8%, до 0,6 миллиона.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 18 ноября составила 347 долларов за тонну, увеличившись за неделю на 12 долларов (на 3,6%).

По оценке российского Минсельхоза, экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду (с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 года) мог достигнуть 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона. Экспорт зерна в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 года) оценивается в 45-48 миллионов тонн. Прогноз поставок пшеницы на экспорт министерство пока не давало.