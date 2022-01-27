МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Фермерам Московской области предоставят 10 гектаров земли на безвозмездной основе для развития сельского хозяйства, рассказал губернатор Андрей Воробьев во время ежегодного отчета в четверг. Путин заявил о возрождении традиций сельхозкооперации

"У нас есть проблема отдаленных территорий. Главный запрос в этих 11 территориях — это рабочие места. Мы подготовили специальную программу, чтобы инвесторы получали дополнительные стимулы для организации там рабочих мест. Часто эти территории — аграрные. Для этого мы в этом году будем предоставлять более 10 гектаров земли совершенно бесплатно", — сообщил Воробьев.

Такое решение принято для того, чтобы фермерское хозяйство прижилось в регионе и продолжило развиваться, добавил глава Подмосковья. На данный момент Московская область — первый регион в стране по развитию малого бизнеса.