МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ обратится в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с просьбой проверить поступающие обращения по поводу нарушений в ценообразовании в сфере удобрений, сообщил директор департамента регулирования рынков АПК министерства Максим Титов. Российские производители удобрений нарастили объемы производства

"У нас поставлена задача на этой неделе собрать информацию от регионов по тем ситуациям, где они считают, что ценообразование по всей цепочке не соблюдается, с конкретикой. И по конкретно этим обращениям мы направим информацию в Федеральную антимонопольную службу для проведения сквозной проверки", — сказал Титов в ходе заседания комитета Госдумы РФ по экономической политике.

Он добавил, что министерство "отрабатывает в оперативном режиме" и обращения отдельных производителей, которые по каким-либо причинам не могут приобрести необходимые объемы минеральных удобрений. Так, на сайте министерства есть горячая линия, и есть чат-бот, где это делается, сообщил чиновник.