МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Объем средств, поступивших в бюджет РФ в результате действия в 2021 году экспортных пошлин на зерно, составил почти 92 миллиарда рублей, сообщил статс-секретарь, замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев в ходе расширенного заседания комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам. Минсельхоз завершил продажу зерна из интервенционного фонда

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. "По результатам пошлины, на 1 января 2022 года сумма, которая была собрана — 91,918 миллиарда рублей", — сообщил Лебедев, напомнив, что эти средства направляются на поддержку аграриев, исходя их принципов сохранения инвестиционной привлекательности отрасли и доходности их бизнеса.

Приоритетным направлением в 2021 году, по его словам, стала компенсация ущерба в результате чрезвычайных ситуаций, которую получили аграрии на 16 территориях. Также достаточно много средств — 9,574 миллиарда рублей — было выделено на льготное кредитование, в этом числе на "длинные" инвестиционные кредиты и оперативные (на покупку семян, ГСМ, удобрений и прочего), всего в прошлом году кредитных договоров было заключено почти на 900 миллиардов рублей, отметил Лебедев.

Кроме того, дополнительно были выделены средства производителям хлеба и муки — до регионов уже доведено более 10 миллиардов рублей. На компенсацию затрат для приобретения кормов для животноводства было направлено 10,5 миллиарда рублей, в виде вкладов в имущество "Росагролизинга" было израсходовано 8,5 миллиарда рублей, продолжил Лебедев. Россия с 26 января снижает пошлину на экспорт пшеницы

На возмещение прямых затрат (так называемые "капексы") был направлен 1 миллиард рублей. "Эта мера поддержки пока сохранена, но в целом мы от нее отходим, делая акцент на льготный механизм кредитования в отрасли. По отдельным направлениям капексы у нас существуют — например, самое популярное направление — молочное животноводство", — добавил замглавы Минсельхоза.