МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россия нацелена на развитие отечественной селекции, чтобы не зависеть от импорта в этой сфере, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании "О ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030". Минсельхоз не ждет роста цен на удобрения

"Наша задача обеспечить аграриев семенами кукурузы, зерновых и зернобобовых культур на уровне значений Доктрины продовольственной безопасности и не зависеть от импорта", — сказала Абрамченко.

Она добавила, что "к 2024 году в рамках задачи "Развитие школ российской селекции и генетики" создаем, регистрируем и внедряем отечественные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, с характеристиками, что важно, не уступающими зарубежным аналогам".

Кроме того, она отметила необходимость "обеспечить долю рынка мяса птицы российского кросса мясных кур в объеме 9%".

Вице-премьер считает, что технологическая модернизация российского АПК – "одна из ключевых задач, стоящих перед нами до 2030 года". Абрамченко сообщила, что в бюджете на реализацию инициативы "Аграрная наука – шаг в будущее развитие агропромышленного комплекса" на три года заложено 6,2 миллиарда рублей, в том числе на 2022 год — более 2 миллиардов рублей.

Она добавила, что к 2024 году будут созданы новые объекты научно-исследовательской инфраструктуры: "Всего создадим 5 агробиотехнопарков. Первый – уже в этом году. Для повышения урожайности культур и продуктивности сельскохозяйственных животных впервые в истории создаем цифровой банк генетических паспортов".