МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, за 2021 года увеличила выручку своего масложирового дивизиона на 57% по сравнению с прошлым годом — до 125,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Продажи сахарного дивизиона в 2021 году выросли на 29% и составили 36,3 миллиарда рублей. Выручка мясного бизнеса увеличилась на 22% — до 39,6 миллиарда рублей, сельскохозяйственного — также на 22%, до 41,9 миллиарда рублей.