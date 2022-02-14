МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Министерство сельского хозяйства РФ направило вице-премьеру Виктории Абрамченко предложение о выделении в 2022 году дополнительных 5 миллиардов рублей на льготное кредитование АПК, сообщает пресс-служба ведомства. Эксперт предупредила о подорожании сельхозпродукции на Украине

"В целях удовлетворения спроса сельхозтоваропроизводителей на льготные кредиты в рамках посевной кампании Минсельхозом России направлено курирующему отрасль сельского хозяйства заместителю председателя правительства Виктории Абрамченко предложение о выделении министерству в 2022 году дополнительно 5 миллиардов рублей из резервного фонда правительства РФ на реализацию данного механизма", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что льготное кредитование по ставке до 5% годовых "является одним из основных инструментов финансирования аграриев в период сезонных полевых работ". "В частности, с помощью кредитных средств сельхозтоваропроизводители приобретают семена, удобрения, горюче-смазочные материалы и другие материально-технические ресурсы, необходимые для успешного проведения посевной кампании", — отмечают в пресс-службе Минсельхоза.

Ранее в ведомстве сообщали, что Минсельхоз разработал поправки, согласно которым банки не смогут поднимать для сельхозтоваропроизводителей процентную ставку по уже принятым обязательствам, а по вновь выдаваемым кредитам она не будет превышать 5% годовых. Поправки могут быть приняты уже 15 февраля. Общий объем средств, предусмотренных министерством на реализацию данного механизма, в текущем году составляет 100,4 миллиарда рублей против 90,5 миллиарда рублей, освоенных в прошлом году.