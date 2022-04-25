МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ корректирует правила предоставления субсидий аграриям, теперь поддержкой государства смогут воспользоваться не только малый и средний бизнес, но и владельцы личных подсобных хозяйств, также государство увеличит объем поддержки на строительство и модернизацию хранилищ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами. Аграрии попросили власти расширить поддержку сельского хозяйства

Во время совещания Мишустин сообщил, что по производству овощей Россия обеспечивает себя на 87%, при этом имеет потенциал для роста, а по производству картофеля по итогам прошлого года Россия обеспечила себя более чем на 90%.

"В то же время рентабельность производства овощей ниже других культур. Чтобы помочь агробизнесу, правительство корректирует правила предоставления субсидий регионам. Работа будет идти в рамках государственной программы по сельскому хозяйству. На поддержку государственную может рассчитывать не только малый и средний бизнес, но и владельцы личных подсобных хозяйств", — сказал Мишустин.

Частично компенсировать расходы за счет субсидий смогут те аграрии, которые внедряют новые технологии в свое производство. Обновленные правила начнут действовать с 2023 года.

"Новые возможности появятся и у агробизнеса, который строит или модернизирует хранилища для овощей. Цены на материалы и оборудование выросли, что осложняет завершение работы в срок. Поэтому повысим уровень возмещения их затрат на эти цели до 25% фактической стоимости", — добавил Мишустин.