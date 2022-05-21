МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Большинство стран мира будут затянуты в "продовольственную войну", если сохранятся проблемы с поставками украинского зерна. Об этом заявил в беседе с газетой La Stampa министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. СМИ: жители Европы оказались в шоке от последствий антироссийских санкций

"Все проведенные исследования показывают, что есть только один способ преодолеть нехватку пшеницы и зерновых: создать защищенный коридор, позволяющий транспортировать пшеницу морем с Украины. Наземными маршрутами это слишком сложно… В противном случае мы столкнемся не с простым продовольственным кризисом, а с продовольственной войной с неисчислимыми последствиями", — считает дипломат.

В совокупности Россия и Украина поставляли на мировой рынок около 30% объемов пшеницы и ячменя, 20% кукурузы и почти 75% подсолнечного масла.

Страны Запада усилили экономическое давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Санкции в первую очередь затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Последовали нарушения цепочек поставок, из-за чего Евросоюз и США столкнулись с резким ростом цен на все, в том числе на зерно.

В частности, в марте стоимость пшеницы на Чикагской бирже выросла до максимума почти за 14 лет, кукурузы — за девять лет.