КАЗАНЬ, 21 мая — ПРАЙМ. Судану удалось избежать серьезного ущерба из-за роста мировых цен на пшеницу благодаря увеличению посева пшеницы, рассказал РИА Новости глава министерства по делам кабмина Усман Усман на полях форума "Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022". В итальянском МИДе предсказали "продовольственные" войны

Когда стало известно, что в мире наблюдается дефицит пшеницы, Судан расширил посевные площади под этот вид зерновых, сообщил министр. Поэтому кризис не так сильно ударил по этой аграрной стране, как по другим арабским государствам, отметил он.

"Однако рост цен на нефть на нас оказал влияние", — добавил Усман и уточнил, что затраты на электроэнергию выросли в несколько раз.

Министр рассказал, что Россия оказывает Судану оказывает техническую помощь для борьбы с пустынной саранчой, которая в значительной степени влияет на сбор урожая. Кроме того, Москва предоставила Хартуму гуманитарную помощь в 20 тысяч тонн пшеницы, напомнил он.