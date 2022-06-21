МИНСК, 21 июн — ПРАЙМ. Главы правительств стран ЕАЭС договорились более тесно координироваться по регулированию рынков сельскохозяйственной продукции и об обнулении таможенных пошлин по ряду позиций сельхозтехники, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В Казахстане отметили замедление темпов роста торговли в ЕАЭС

Во вторник в Минске прошло заседание Евразийского межправительственного совета.

"Механизмы Союза позволяют нам оперативно реагировать на глобальные вызовы. В первую очередь главы правительств рассматривали вопросы продовольственной безопасности. И здесь условились проводить более тесную координацию по регулированию наших рынков сельскохозяйственной продукции, договорились об обнулении таможенных пошлин на комплектующие для сельскохозяйственной техники, а также по ряду позиций сельхозтехники", — сказал он.