МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Россия в 2022 году может собрать рекордные 90 миллионов тонн пшеницы, говорится в материалах аналитического центра "Русагротранса". Лукашенко предрек мировой голод из-за "безумного маховика санкций"

"Аналитический центр "Русагротранса" вновь повысил прогноз производства пшеницы в России на 2022 год — в этот раз на 0,7 миллиона тонн — до рекордных 90 миллионов тонн. Оценка скорректирована на основании данных уборки и состояния посевов в южных регионах", — говорится в материалах компании, которые приводит журнал "поле.рф".

В настоящее время это самая высокая оценка сбора, заявленная отраслевыми экспертами: так, аналитический центр "Совэкон" прогнозирует урожай пшеницы на уровне 89,2 миллиона тонн, Институт конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) — на уровне 88,7 миллиона тонн, Российский зерновой союз (РЗС) оценивает сбор в 83-84 миллиона тонн. Согласно официальным прогнозам, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю РФ 87 миллионов тонн пшеницы.

Эксперты "Русагротранса" увеличили оценки урожайности озимой пшеницы для Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области, в результате чего общая оценка сбора для Южного и Северо-Кавказского федеральных округов повышена на 0,7 млн тонн — до рекордного уровня 38,5 миллиона тонн. В Еврокомиссии считают, что урожай пшеницы в ЕС будет ниже ожидаемого

Общий прогноз сбора зерна повышен до 138,6 миллиона тонн со 138 миллионов, при этом оценки по другим культурам остались без изменений — в частности, это 20,3 миллиона тонн ячменя и 15 миллионов тонн кукурузы.

Согласно прогнозам метеорологов, в большей части зернопроизводящих регионов сохранится благоприятная для посевов погода, а опасение вызывает лишь нехватка осадков на Юге: по мнению экспертов, это может негативно отразиться на поздних яровых культурах — в основном на кукурузе и подсолнечнике.

"Русагротранс", железнодорожный оператор по перевозке аграрных и минерально-сырьевых насыпных грузов, и маркетплейс для аграрного бизнеса "поле.рф" входят в состав "Деметра-холдинга", одного из крупнейших в РФ экспортеров зерна.