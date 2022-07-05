2022-07-05T14:23:14+03:00
2022-07-05T14:23:14+03:00
2022-07-05T14:23:14+03:00
2022
https://1prime.ru/Agriculture/20220705/837386950.html
Минсельхоз отчитался об экспорте зерна в текущем сельскохозяйственном году
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЭКСПОРТ ЗЕРНА ИЗ РФ В 2021-2022 СЕЛЬХОЗГОДУ СОСТАВИЛ 38,1 МЛН ТОНН, В ТОМ ЧИСЛЕ 30,7 МЛН ТОНН ПШЕНИЦЫ — МИНСЕЛЬХОЗ ПРАЙМ, 05.07.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, минсельхоз рф, зерно, экспорт, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЭКСПОРТ ЗЕРНА ИЗ РФ В 2021-2022 СЕЛЬХОЗГОДУ СОСТАВИЛ 38,1 МЛН ТОНН, В ТОМ ЧИСЛЕ 30,7 МЛН ТОНН ПШЕНИЦЫ — МИНСЕЛЬХОЗ