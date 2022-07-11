МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ опасается нарастания сложностей с модернизацией сельхозтехники в следующем году, если оперативно не будут налажены новые цепочки поставок и параллельный импорт, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений министерства Роман Некрасов. Путин и Эрдоган обсудили "зерновой вопрос"

"В этом году мы видим достаточно серьезные сложности и риски по выполнению наших планов по технической модернизации, которые мы заявляли в конца прошлого года. Ситуация усугубляется тем, что, с одной стороны, ряд компаний прекратили поставки сельхозтехники и запчастей на территорию РФ — это в основном компании, которые представляют недружественные страны. И второй момент — значительная часть российской техники сегодня занимают иностранные комплектующие и иностранные расходные материалы", — сообщил Некрасов в ходе заседания в Совете Федерации.

Согласно данным Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники, тракторов с января по май в годовом выражении в РФ поставлено практически вдвое меньше, 945 штук, прежде всего — из-за сокращения поставок из недружественных стран; по зерноуборочным комбайнам отставание меньше — всего на 10% преимущественно из-за запчастей. "Больших рисков проведения уборочной и посевной кампании по озимым на следующий год мы в настоящее время не просматриваем. Но понимаем, что на следующий год нужны кардинальные решения, видим вопрос выстраивания новых логистических цепочек поставок сельхозтехники", — сказал Некрасов.

Аграрии, по данным региональных органов управления АПК на 8 июля, приобрели на треть меньше тракторов, чем на ту же дату 2021 года — 6,4 тысячи, зерноуборочных комбайнов – на 13,3% меньше, 2,6 тысячи, кормоуборочных — 297 против 232 годом ранее, прочей сельхозтехники — на 18,6% ниже, 18 тысяч единиц.

По словам Некрасова, пока большого снижения нет, но "очень серьезно беспокоят" такие риски, как недопоставка запчастей и прекращение поставок техники, которая на территории страны не производится.

Министерство, подчеркнул Некрасов, видит свою основную задачу в создании и поддержании инструментов для приобретения аграриями новой сельхозтехники и обновления машинно-тракторного парка, но от Минпромторга ждет "самой активной реализации программы импортозамещения, прежде всего по расходным материалам и запасным частям".