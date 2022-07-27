Мишустин: российские власти выделят субсидии производителям овощей на агротехнологические работы
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российские власти в рамках нового федерального проекта выделят производителям картофеля и других овощей субсидии на агротехнологические работы. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
По словам председателя кабинета министров, государство продолжит оказывать поддержку сельхозпроизводителям. Планируется давать субсидии на агротехнологические работы при производстве и овощей, и картофеля, добавил Мишустин.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что "федеральный проект по овощам… заработает с 2023 года". По его словам, проект затронет производство овощей открытого грунта.