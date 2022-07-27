МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российские власти в рамках нового федерального проекта выделят производителям картофеля и других овощей субсидии на агротехнологические работы. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. СМИ назвали сумму ущерба для итальянского сельского хозяйства от засухи

По словам председателя кабинета министров, государство продолжит оказывать поддержку сельхозпроизводителям. Планируется давать субсидии на агротехнологические работы при производстве и овощей, и картофеля, добавил Мишустин.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что "федеральный проект по овощам… заработает с 2023 года". По его словам, проект затронет производство овощей открытого грунта.