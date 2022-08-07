МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Телеканал TRT Haber сообщает, что судно "Polarnet" с 12 тысячами тонн украинский кукурузы проходит через Босфорский пролив. Сухогруз с украинским зерном изменил намеченный курс, заявили в Ливане

Отмечается, что судно "Polarnet" проходит через Босфор под турецким флагом с 12 тысячами тонн кукурузы из Украины. Сухогруз отправился в порт Деринсе Коджаэли.

"После того, как сегодня завершились проверки сотрудников Объединенного координационного центра в Стамбуле, которые длились около 2 часов, делегация покинула судно", — подчеркивает телеканал.

Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа — предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.