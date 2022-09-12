МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Объем кредитования сезонных полевых работ в России по состоянию на 7 сентября составил 736,5 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 39,1%, сообщает Минсельхоз. Минсельхоз рассказал о закупках зерна в госфонд России в 2022 году

"По состоянию на 7 сентября общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 736,5 миллиарда рублей. Это на 39,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении

Отмечается, что в том числе Россельхозбанком выдано 502,6 миллиарда рублей, Сбербанком – 233,9 миллиарда.

За аналогичный период прошлого года кредитование предприятий АПК на эти цели составило 529,5 миллиарда рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка — на сумму 384,8 миллиарда рублей, Сбербанка – 144,7 миллиарда.