МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ совместно с Минэкономразвития прорабатывает возможность установления особого механизма вывоза зерна для экспортеров Дальневосточного федерального округа (ДФО), говорится в сообщении министерства. Россия с 21 сентября снизит пошлину на экспорт пшеницы

"В связи с географическими особенностями Дальневосточного федерального округа в настоящее время Минсельхоз совместно с Минэкономразвития прорабатывает возможность установления особого механизма вывоза зерна для экспортеров ДФО", — говорится в сообщении.

По мнению министерства, такая мера позволит осуществить экспорт всех излишков продукции.

Минсельхоз напоминает, что ежегодно с 15 февраля по 30 июня правительство РФ устанавливает тарифные квоты на вывоз сельскохозяйственных культур за пределы России, запущенные для стабильности внутреннего рынка и обеспечения продовольственной безопасности страны.

Между тем в отношении некоторых сельхозкультур реализуются особые меры экспорта — например, временный запрет на вывоз семян рапса в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, не будет распространяться на поставки через пункт пропуска Забайкальск, напоминает министерство.