МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ не видит оснований для отмены экспортных пошлин на зерно или пересмотра базовых цен, которые используются для их расчета, заявил глава министерства Максим Решетников, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Минэкономразвития прогнозирует снижение цен на нефть Urals

"Я не думаю, что сейчас стоит обсуждать отказ от экспортных пошлин, потому что они нам стратегически позволяют сохранять разрыв внешних и внутренних цен и предотвращать импорт инфляции, с чем мы столкнулись в конце 2020 года. Мы ввели этот механизм, важно, чтобы он был постояннодействующим и все понимали его параметры", — сказал Решетников, отвечая на вопрос о возможности отмены экспортных пошлин на зерно в случае турбулентности на внешних или внутреннем рынках.

Он напомнил, что летом текущего года уже была проведена донастройка параметров этих пошлин, в частности было принято решение об их переводе в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу — 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

"Мы исходим из того, что, в общем и целом, сейчас это экономически обоснованно. И на сегодняшний момент мы пока не видим оснований пересматривать эту планку", — заявил министр. Он указал, что по действующей формуле если цена опускается ниже базы — пошлина обнуляется. Решетников рассказал, когда Россия пройдет нижнюю точку спада в экономике

Решетников отметил, что за два года действия этого механизма бюджет получил дополнительно 200 миллиардов рублей доходов: 90 миллиардов рублей в 2021 году и 110 миллиардов рублей за прошедший период текущего года. Все эти деньги, по его словам, направлены в сельское хозяйство или на поддержку сельских территорий.

По линии финансов сельское хозяйство в текущем году уже получило изрядную поддержку, добавил глава Минэкономразвития. "По рентабельности у нас сельское хозяйство, в общем и целом, выглядит очень прилично: рентабельность продаж по январю-июлю здесь 19%", — сказал он.