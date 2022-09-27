МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Украина готова поддержать европейских производителей зерновозов, предоставив им государственные субсидии, чтобы расширить экспорт сельхозтоваров с помощью новых транспортных коридоров, заявил министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский. Украина попросит ЕС продлить льготный режим для экспорта

Сольский во время рабочей поездки в Брюссель встретился с еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским и гендиректором ЕК по сельскому хозяйству и развитию сельской местности Вольфгангом Бутчером.

"Украина может расширить экспорт при определенных условиях. Это упрощение логистики, увеличение европейских зерновозов – железнодорожных и автомобильных — и разработка новых маршрутов", — приводит слова Сольского пресс-служба министерства на сайте.

Министр предложил поддержать европейских производителей зерновозов, предоставив им государственные субсидии. "Если эта программа заработает, я в этом уверен, она удержит цены и приостановит инфляцию. Упрощенная логистика позволит транспортировать зерно подешевле. Эти маршруты имеют очень большой шанс стать постоянными, переформатируют рынок и спровоцируют более тесные связи внутри центральной Европы", – отметил он.

Ранее Сольский сообщил, что количество железных дорог на Украине составляет около 24 тысяч, а в Европе — около 12 тысяч. Он отметил, что необходимо срочно увеличить количество дорог.