МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Расширение субсидирования перевозок рыбопродукции по железной дороге и кредитования оптовых предприятий по торговле рыбопродукцией будет способствовать улучшению ситуации с ее доступностью населению, заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. В России будет оставаться больше рыбы

"Нужно расширить программу субсидирования перевозок рыбопродукции по железной дороге и обеспечить ее стабильное финансирование, добавив к минтаю сельдь и горбушу. Это означает необходимость бюджетного финансирования этой программы на полмиллиарда рублей", — сказал Зверев, отвечая на вопрос, как расширить доступность рыбной продукции для населения РФ.

Помимо этого, продолжил он, нужно продумать возможности расширения кредитования оптовых предприятий по торговле рыбопродукцией

Кроме того, глава ВАРПЭ высказался за расширение программы "Социальная рыба" в регионах за счет подключения МСП и внесения в Налоговый кодекс поправок, которые стимулируют поставки на внутренний рынок. Социальные программы, предусматривающие доступные цены на рыбу, уже работают в ряде регионов — в Приморье, Хабаровском и Камчатском краях, Сахалинской и Магаданской областях. При этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов в июне сообщал, что в регионе программа будет действовать весь рыболовный сезон.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании палаты во вторник предложила Росрыболовству обратить внимание на наличие рыбы в магазинах, а также на стоимость и доступность этой продукции в регионах.

Перевозка железнодорожным транспортом по льготным тарифам осуществляется для зерновых культур, продуктов переработки семян масличных культур, овощной продукции, минеральных удобрений, семян масличных культур (соя или рапс), а также рыбы и рыбной продукции. В 2022 году на льготных условиях должно быть перевезено 1,945 миллиона тонн, в том числе рыбы и рыбной продукции — 83,878 тысячи тонн.