МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Первый в России "терруарный паспорт" был разработан Ростовским виноградо-винодельческим советом ("Долина Дона") и утвержден Ассоциацией виноградарей и виноделов России, рассказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации Алексей Плотников. Роскачество не ожидает ввоза контрафактного вина по параллельному импорту

"Совет "Долины Дона" вместе с институтом виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко разработали документ, в котором четко описаны особенности географии, климата, перечень сортов, которые в этой зоне выращиваются, технологических приемов, которые применяются при выращивании винограда, уборки, его переработки, производства вина", — сказал он.

По его словам, смысл данного документа в том, что человек, разбирающийся в виноделии, прочтя этот "терруарный паспорт", может предположить ту стилистику вина, особенности ароматики, вкуса и перечень сортов, которые здесь допускаются, а также представить, как будут выглядеть вина из этого региона.

В заключении Плотников заявил, что разработанный и утвержденный во вторник документ может стать основой для разработки стандартов другими регионами в дальнейшем.