СОЧИ, 27 окт — ПРАЙМ. Порядка пяти миллиардов рублей планируется направлять на развитие овощеводства и картофелеводства в РФ с 2023 года в рамках федерального отраслевого проекта, сообщается в приветственном слове заместителя министра сельского хозяйства РФ Александра Разина, зачитанном на форуме "Плоды и овощи" в Сочи. Минсельхоз назвал ожидаемую площадь озимого сева под урожай

IV Сельскохозяйственный форум-выставка "Плоды и овощи России 2022" проходит в Сочи 27-28 октября. В рамках форума эксперты и производители обсуждают вопросы развития тепличного овощеводства в условиях санкций, влияние геополитики на российские отрасли овощеводства.

"С 2023 года стартует отдельный федеральный отраслевой проект по развитию отраслей овощеводства и картофелеводства, на который ежегодно будет направляться порядка 5 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Разин уточнил, что также в рамках развития сельского хозяйства планируется выделение средств и на закладку и уборку многолетних плодовых и ягодных насаждений.