В России сохранится положительная динамика производства плодов и ягод
Минсельхоз: положительная динамика в производстве плодов и ягод сохранится в 2022 году
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Сохранение положительной динамики производства плодов и ягод в стране ожидается в текущем году, говорится в приветственном слове заместителя министра сельского хозяйства РФ Александра Разина, зачитанном на форуме "Плоды и овощи" в Сочи.
"Благодаря беспрецедентным мерам господдержки, активности инвесторов и аграриев мы стабильно демонстрируем высокие темпы производства в промышленном садоводстве и овощеводстве. В 2021 году достигнуты рекордные за всю историю современной России показатели производства плодов и ягод — 1,4 миллиона тонн. А также более 1,5 миллионов тонн тепличных овощей. В текущем году ожидается сохранение положительной динамики", — говорится в сообщении.
Разин также отметил, что в рамках развития сельского хозяйства планируется выделить существенные средства для многолетних плодовых и ягодных насаждений на закладку и уборку.
В Сочи проходит IV Сельскохозяйственный форум-выставка "Плоды и овощи России 2022". На форуме экспертами и производителями обсуждаются вопросы развития тепличного овощеводства, в том числе в условиях международных санкций.