МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Киев экспортировал уже 9 миллионов тонн агропродукции в рамках "продуктовой сделки" с 1 августа, сообщило в четверг мининфраструктуры Украины. Захарова: Москва определится с продлением продуктовой сделки до 18 ноября

По данным ведомства, в четверг в рамках "продуктовой сделки" из портов "Черноморск" и "Южный" вышли семь судов со 102 тысячами тонн сельскохозяйственной продукции.

"Суда проследуют в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер STELLA GS, который везет 30,6 тонны кукурузы в Тунис. С 1 августа 2022 года 397 судов вывезли через порты Большой Одессы 9 миллионов тонн украинской сельскохозяйственной продукции в страны Африки, Азии и Европы", — сообщает министерство инфраструктуры Украины в своем аккаунте в Twitter.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия сделки истекает 19 ноября, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.

В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.